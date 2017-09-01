А. Аверина: в многоборье на ЧМ найдём силы доказать, что Россия — лучшая

Двукратные чемпионки мира по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины оценили своё выступление во второй день чемпионата мира в Пезаро. Арина завоевала золото в упражнениях с лентой, её сестра стала второй. В упражнениях с булавами лучшей стала Дина, Арина заняла третье место.

«С булавами не допустила потерь, поймала неправильно, и меня наказали — сняли баллы за это. Многоборье — это сложно морально и физически, но мы найдём в себе силы доказать, что Россия — лучшая. Мы поддерживаем друг друга, это нам помогает. Кроме того, после выступлений Ирина Александровна хвалит, говорит, если есть какие-то ошибки», — цитирует Арину Аверину ТАСС.

«Видимых ошибок с лентой не было, но на самом деле они были. Понимала, что не везде справлялась с лентой, ещё чуть-чуть, и я бы её завязала или потеряла. В многоборье будет тяжело, третий день — сил уже нет, но мы будем стараться. Мы поддерживаем друг друга, наверное, это нам помогает», — сказала Дина.