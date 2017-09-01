Трентин победил на 13-м этапе «Вуэльты», Закарин — 17-й

Итальянец Маттео Трентин из команды Quick-Step Floors победил на 13-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha — Alpecin, показал 17-й результат и в общей классификации располагается на шестой позиции, уступая лидирующему британцу Кристоферу Фруму из Sky 2 минуты 25 секунд.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Вуэльта»

13-й этап. Коин – Томарес, Испания. 198,4 км



1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) — 4:25.13.

2. Джанни Москон (Италия, Sky) — то же время

3. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb)...

17. Ильнур Закарин (Россия, Katusha — Alpecin) +0.07...

99. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3.49…

165. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +6.48.

171. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) +9.15.



Общая классификация. После 13-го этапа

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) +53:48.06.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) +0.59.

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — 2.13...

6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +2.25...

86. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +1:45.57…

111. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) +1:57.07...

145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +2:24,03