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Трентин победил на 13-м этапе «Вуэльты», Закарин — 17-й

1 сентября 2017, пятница. 19:08 Другие

Итальянец Маттео Трентин из команды Quick-Step Floors победил на 13-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha — Alpecin, показал 17-й результат и в общей классификации располагается на шестой позиции, уступая лидирующему британцу Кристоферу Фруму из Sky 2 минуты 25 секунд.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Вуэльта»
13-й этап. Коин – Томарес, Испания. 198,4 км

1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) — 4:25.13.
2. Джанни Москон (Италия, Sky) — то же время
3. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb)...
17. Ильнур Закарин (Россия, Katusha — Alpecin) +0.07...
99. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3.49…
165. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +6.48.
171. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) +9.15.

Общая классификация. После 13-го этапа
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) +53:48.06.
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) +0.59.
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — 2.13...
6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +2.25...
86. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +1:45.57…
111. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) +1:57.07...
145. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +2:24,03

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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