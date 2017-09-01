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Бразильянка Агуяр победила на ЧМ по дзюдо в весе до 78 кг

1 сентября 2017, пятница. 20:41 Другие

Бразильянка Майра Агуяр победила на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) в весе до 78 кг. Второе место заняла японка Мами Умеки, а бронзовые награды завоевали Натали Пауэлл из Великобритании и представительница Кубы Калима Антомарчи.

Российские дзюдоистки в данной весовой категории на чемпионате мира представлены не были.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Весовая категория до 78 кг

1. Майра Агуяр (Бразилия).
2. Мами Умеки (Япония).
3. Натали Пауэлл (Великобритания).
3. Калима Антомарчи (Куба).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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