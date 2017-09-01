Россиянин Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами в финале «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Брюсселе (Бельгия). Сергей выступал под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Его результат составил 13,14 секунды.

Второе место занял испанец Орландо Ортега, а замкнул тройку призёров американец Арис Мерритт.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. Брюссель, Бельгия

Мужчины. Бег на 100 м с/б

1. Сергей Шубенков — 13,14.

2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17.

3. Арис Мерритт (США) — 13,20.