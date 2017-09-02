Вице-чемпион мира борец Евлоев провёл мастер-класс в Калининграде

Серебряный призёр чемпионата мира-2017 по греко-римской борьбе в весе до 98 кг россиянин Муса Евлоев в областном центре греко-римской борьбы «Акфен» в Калининграде провёл мастер-класс для местных детей.



«С большими удовольствием позанимался с мальчишками. Когда у всех горят глаза, все хватают каждое слово, каждое движение — это сильнейшая мотивация. На таких встречах приходит понимание, что с тебя берут пример, и, конечно, это повышает ответственность за своё дело, за результат. Меня очень тепло встретили в аэропорту Калининграда, поздравил глава области Антон Алиханов. А когда столько людей переживают за тебя, то настрой на реванш, на победу становится еще сильней. Поэтому пауза будет недолгой. Повидаю родных, и в зал. Классики впервые не взяли золота чемпионата мира с 1953 года. На домашнем чемпионате Европы в Дагестане мы обязаны убедительно исправиться», — приводит слова Евлоева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.



Отметим, что серебро Мусы Евлоева стало для Калининградской области первой медалью чемпионата мира по греко-римской борьбе в новой истории России.

