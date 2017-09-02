Медведева, Коляда и Боброва/Соловьёв выступят на мемориале Непелы в Братиславе

С 21 по 23 сентября в Братиславе пройдут традиционные международные соревнования по фигурному катанию «Мемориал Ондрея Непелы», входящие в серию «челлендж». За сборную России выступят шесть одиночников и пять дуэтов. За награды в том числе будут бороться олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Фигурное катание. Этап серии «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Состав сборной России



мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин;

женщины: Алёна Леонова, Евгения Медведева, Елена Радионова;

спортивные пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт;

танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Бетина Попова/Сергей Мозгов.