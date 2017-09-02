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Сборная РФ выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп

2 сентября 2017, суббота. 22:02 Другие

Сборная России завоевала шестую золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия). Чемпионками мира в групповых упражнениях в многоборье стали российские спортсменки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Евгения Леванова. По сумме двух упражнений российские гимнастки набрали 37,700 балла. Серебряными призёрами стали болгарские «художницы» (36,950), бронзу завоевали японки (36,650).

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия
Группы. Многоборье

1. Россия– 37,700.
2. Болгария – 36,950.
3. Япония – 36,650.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Близнюк
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