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Российские паралимпийцы выиграли золото и серебро в 3-й день ЧМ по велоспорту

Российские паралимпийцы выиграли золото и серебро в 3-й день ЧМ по велоспорту
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Российские паралимпийцы завоевали две медали в третий день чемпионата мира по велоспорту на шоссе, который проходит в ЮАР. В классе Т1 золото выиграл Сергей Семочкин. На старте соревнований он также выиграл золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

В женских соревнованиях в классе H4 серебряным призёром стала россиянка Светлана Мошкович. Ранее в индивидуальной гонке с раздельным стартом она заняла третье место, но так как в заезде участвовали лишь три спортсмена, то по регламенту бронзовая награда ей вручена не была.

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