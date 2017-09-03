Сборная России по дзюдо — 10-я в общекомандном медальном зачёте ЧМ

Сборная России по дзюдо заняла десятое место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира, который завершился в Будапеште (Венгрия).

Российские дзюдоисты выиграли одну серебряную и три бронзовые медали. Серебряным призёром стал Михаил Пуляев (до 66 кг), бронзу завоевали Хасан Халмурзаев (до 81 кг), Кирилл Денисов (до 100 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг).

Победу в медальном зачёте одержали японцы, на счету которых 13 медалей (8, 4, 1). Вторыми стали французы (2, 0, 2), третьими бразильцы (1, 2, 2). Также по одной золотой медали в активе сборных Монголии, Сербии, Китая и Германии. Российским дзюдоистам в последний раз удавалось выиграть золото на чемпионате мира — 2011 в Астане. Тогда в весовой категории до 100 кг победу одержал Тагир Хайбулаев.