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Колобков: допинг-инспектора получили разрешение на посещение закрытых городов РФ

4 сентября 2017, понедельник. 14:59 Другие

Министр спорта России Павел Колобков на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии рассказал о ситуации с допуском допинг-инспекторов в закрытые города, а также оценил ситуацию с институтом информаторов.

«Министерством спорта России предприняты ряд мер по формированию разрешений инспекторам допинг-контроля, имеющим российское гражданство, на многократное посещение закрытых территориальных административных образований для проведения антидопинговых мероприятий. Допуск офицеров в закрытые города было одним из требований ВАДА и IAAF. На сегодняшний момент этот вопрос решён и такой допуск у офицеров есть.

РУСАДА представило нам информацию о проводимой работе с лицами, согласившимся на сотрудничество, а также с теми, кто информирует РУСАДА о возможных нарушениях по телефону и электронной почте. Это важный момент реализации нашей программы. В РУСАДА создан отдел по работе с информаторами»", — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Павел Колобков Допинг
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4 сентября 2017, понедельник
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