Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19

В середине августа в Тбилиси, где проходило мужское первенство мира по гандболу среди игроков не старше 19 лет, произошёл громкий скандал. За хамское поведение во время и после игры с командой Туниса главный тренер сборной России Николай Чигарёв был отстранён от работы и отозван с турнира.

2 сентября в Ростове-на-Дону состоялось заседание исполкома Федерации гандбола России под председательством главы организации Сергея Шишкарёва, на котором решалась судьба Чигарёва.

«Признать ряд действий главного тренера мужской юношеской сборной России U19 Н. Н. Чигарева на чемпионате мира в Грузии в августе 2017 года неспортивными, агрессивными, способствующими формированию негативного имиджа Федерации гандбола России, в том числе на международном уровне.

Прекратить полномочия Н. Н. Чигарева в качестве главного тренера мужской юношеской сборной России U19.

Обратиться в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР с заявлением о возбуждении дисциплинарного дела по признакам нарушения, предусмотренного ст. 39 Дисциплинарного регламента ФГР», — приводит текст решения исполкома пресс-служба ФГР.