Путин поздравил российских «художниц» с победой в командном зачёте на ЧМ-2017

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира по художественной гимнастике 2017 года в Пезаро (Италия).

«Благодаря таланту и целеустремлённости, сплочённости и трудолюбию вы добились выдающихся успехов на чемпионате мира – 2017. Ваши яркие, эмоциональные, наполненные сложнейшими элементами выступления ещё раз убедительно продемонстрировали абсолютное лидерство России в художественной гимнастике.

И, конечно, особо отмечу блистательный триумф сестёр Дины и Арины Авериных, которые принесли в копилку сборной десять медалей, в том числе пять золотых. Молодцы!

Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и удачи», — приводит текст поздравления президента России официальный сайт Кремля.