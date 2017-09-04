Пуляев: сделаю всё, чтобы прервать традицию вторых мест на ЧМ-2018 по дзюдо

Серебряная медаль чемпионата мира по дзюдо, завершившегося в Будапеште, оставила смешанные чувства в душе россиянина Михаила Пуляева, выступающего в весовой категории до 66 кг.

«Безусловно, стать серебряным призером чемпионата мира очень престижно. Всё-таки – это главный турнир сезона, на котором собрались лучшие дзюдоисты планеты. Вот только это серебро у меня – уже третье. Обидно выходить в финал, и каждый раз немного не дотягиваться до золота. С этой точки зрения, второе место меня расстроило.

Я уже поставил перед собой задачу стать первым на мировом первенстве, которое пройдет в следующем году. Сделаю всё, чтобы прервать традицию вторых мест, и наконец-то оказаться в своем весе лучшим», — приводит слова Пуляева «Подмосковье сегодня».