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Ватерполистки РФ разгромили Японию в матче ЧМ U21

4 сентября 2017, понедельник. 23:18 Другие

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира U21, который проходит в Волосе (Греция). Встреча завершилась победой россиянок со счётом 20:8. В составе сборной России по 4 раза отличились Мария Берснева и Белла Хамзаева. Накануне подопечные Сергея Маркоча уступили команде Нидерландов со счётом 5:7.

В заключительном матче в группы A сборная России 5 сентября сыграет с командой Венгрии.

Водное поло. Чемпионат мира U21. Группа А. Волос, Греция

Россия – Япония – 20:8 (3:1, 4:3, 5:1, 8:3).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Водное поло
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