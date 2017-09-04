Ватерполистки РФ разгромили Японию в матче ЧМ U21

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира U21, который проходит в Волосе (Греция). Встреча завершилась победой россиянок со счётом 20:8. В составе сборной России по 4 раза отличились Мария Берснева и Белла Хамзаева. Накануне подопечные Сергея Маркоча уступили команде Нидерландов со счётом 5:7.

В заключительном матче в группы A сборная России 5 сентября сыграет с командой Венгрии.

Водное поло. Чемпионат мира U21. Группа А. Волос, Греция

Россия – Япония – 20:8 (3:1, 4:3, 5:1, 8:3).