Медведева выступит в контрольных прокатах в Сочи

Стали известны все участники контрольных прокатов, которые пройдут в Сочи 9-10 сентября, сообщает официальный сайт ФФККР. В частности, на ледовой арене «Шайба» выступит двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.
Участники контрольных прокатов в Сочи
Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Петров, Александр Самарин.
Женщины: Алина Загитова, Алёна Леонова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.
Танцевальные пары: Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв, Софья Евдокимова / Егор Базин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Елена Ильиных / Антон Шибнев, Алла Лобода / Павел Дрозд, Аннабель Морозова / Андрей Багин, Бетина Попова / Сергей Мозгов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Алиса Ефимова / Александр Коровин, Наталья Забияко / Александр Энберт, Ксения Столбова / Фёдор Климов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.