Доев стал чемпионом мира среди юниоров по греко-римской борьбе

Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали (одну золотую и три бронзовые) во второй соревновательный день чемпионата мира среди юниоров в Афинах (Греция).
Чемпионом мира стал Герман Доев, выступающий в весовой категории до 54 кг. В финале российский борец нанёс поражение Нурсултану Базарбаеву из Казахстана со счётом 7:5. Бронзовые медали получили Владимир Забейворота (до 50 кг), Сергей Чигирёв (до 58 кг) и Артём Ерохин (до 63 кг).
Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди юниоров. Афины, Греция
До 50 кг
1. Кен Мацуй (Япония).
2. Заур Алиев (Азербайджан).
3. Владимир Забейворота (Россия) и Гайк Асатрян (Армения).
До 54 кг
1. Герман Доев (Россия).
2. Нурсултан Базарбаев (Казахстан).
3. Бека Гурули (Грузия) и Алиаксандр Печуренка (Беларусь).
До 58 кг
1. Мохсен Фатолла Мадхани (Иран).
2. Сону Сону (Индия).
3. Сергей Чигирёв (Россия) и Косей Такешита (Япония).
До 63 кг
1. Дмитро Мирошник (Украина).
2. Мустафа Каед Хорде (Иран).
3. Отар Абуладзе (Грузия) и Артём Ерохин (Россия).