Доев стал чемпионом мира среди юниоров по греко-римской борьбе

Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали (одну золотую и три бронзовые) во второй соревновательный день чемпионата мира среди юниоров в Афинах (Греция).

Чемпионом мира стал Герман Доев, выступающий в весовой категории до 54 кг. В финале российский борец нанёс поражение Нурсултану Базарбаеву из Казахстана со счётом 7:5. Бронзовые медали получили Владимир Забейворота (до 50 кг), Сергей Чигирёв (до 58 кг) и Артём Ерохин (до 63 кг).

Греко-римская борьба. Чемпионат мира среди юниоров. Афины, Греция

До 50 кг

1. Кен Мацуй (Япония).

2. Заур Алиев (Азербайджан).

3. Владимир Забейворота (Россия) и Гайк Асатрян (Армения).

До 54 кг

1. Герман Доев (Россия).

2. Нурсултан Базарбаев (Казахстан).

3. Бека Гурули (Грузия) и Алиаксандр Печуренка (Беларусь).

До 58 кг

1. Мохсен Фатолла Мадхани (Иран).

2. Сону Сону (Индия).

3. Сергей Чигирёв (Россия) и Косей Такешита (Япония).

До 63 кг

1. Дмитро Мирошник (Украина).

2. Мустафа Каед Хорде (Иран).

3. Отар Абуладзе (Грузия) и Артём Ерохин (Россия).