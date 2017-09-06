175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Титов: Винер-Усманова заслуживает иметь свою мировую академию гимнастики

6 сентября 2017, среда. 09:52 Другие

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов выразил уверенность в том, что главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заслужила собственную академию мирового масштаба. На прошедшем чемпионате мира сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. Пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали в личных видах завоевали Дина и Арина Аверины.

«Девочки выступили достойно, это следствие того, как у нас в стране развивается этот вид спорта. И, безусловно, сказывается талант и гений Ирины Винер-Усмановой. Я считаю, что она заслуживает свою мировую академию. Мы об этом уже думаем, чтобы Международная федерация гимнастики активнее использовала её талант для пропаганды этого спорта.

Я желаю сёстрам Авериным всяческого успеха и прежде всего спортивного долголетия, ведь время спортсменов в этих видах гораздо короче", — цитирует Титова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Арина Аверина Василий Титов - гимнастика Дина Аверина Ирина Винер
Новости. Другие
6 сентября 2017, среда
09:52 Титов: Винер-Усманова заслуживает иметь свою мировую академию гимнастики
09:42 Колобков: на ближайшие годы Дальний Восток становится центром спорта
09:27 Евфимьевский лидирует на первенстве РФ в классе «Лазер-стандарт»
00:33 Кузютина: побеждая или проигрывая, всегда работаю над своими ошибками
5 сентября 2017, вторник
22:58 Ватерполистки РФ вышли в 1/8 финала чемпионата мира U21
22:38 Доев стал чемпионом мира среди юниоров по греко-римской борьбе
21:23 Фокеев: когда выигрываешь золото, погода воспринимается в других тонах
21:16 «Ростов-Дон» и «Астраханочка» одержали победы в матчах ЧР по гандболу
20:14 Куканов: «Дина» заявилась на сезон, готовимся к матчам с КПРФ
19:52 Карякин и Непомнящий вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам, выиграв тай-брейк
19:38 Фрум упрочил лидерство в общем зачёте «Вуэльты», Закарин опустился на 4-е место
19:25 Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Кубань» — «Астраханочка»
19:04 Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Ростов-Дон» — «Звезда»
18:55 Российский стрелок Фокеев — чемпион мира в дубль-трапе
18:26 Эдер Лима и Робиньо вошли в состав сборной России на матчи с Португалией
18:11 Российские юниоры остались без медалей ЧМ в дубль-трапе
18:04 Макларен не снимал обвинения о государственной поддержке допинга в России
17:38 Во Франции нашли доказательства коррупционной схемы между IAAF и МОК
16:52 Болт: думаю, мои рекорды ещё лет 15-20 никто не побьёт
15:58 Стал известен состав сборной РФ на ЧМ по кёрлингу среди смешанных команд
15:53 Россияне завоевали бронзу в дубль-трапе на ЧМ по стендовой стрельбе
15:31 Медведева выступит в контрольных прокатах в Сочи
14:35 Полиция расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы Игр-2016
14:07 Проводы сборной РФ на ОИ-2018 пройдут на форуме «Россия – спортивная держава»
13:27 От остановки сердца умер тренер погибшего в июле борца Власко
12:24 Двукратный чемпион мира лыжник Тёнсет получил сотрясение мозга
11:00 Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м
10:41 Крючков: наличие близких людей на сборе в Тюмени Шипулина и Волкова не отвлекает
09:52 Жуков: сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде-2018
09:34 Призёр ОИ по борьбе опроверг обвинения в побоях, которые выдвинула модель Тен
09:23 «Русские богатыри» выиграли европейскую серию World League в классе Melges 20
09:17 МФК «Спартак» приступил к подготовке к первому этапу Кубка России
4 сентября 2017, понедельник
23:18 Ватерполистки РФ разгромили Японию в матче ЧМ U21
23:03 «Сибиряк» одержал вторую победу над «Автодором» в матче ЧР по мини-футболу
22:13 Крамник, Свидлер и Грищук вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам
20:34 Тягачёв: сейчас важно, чтобы Россию допустили к Олимпиаде и чемпионатам мира
19:55 Пуляев: сделаю всё, чтобы прервать традицию вторых мест на ЧМ-2018 по дзюдо
18:58 Колобков: РУСАДА разработана политика по контрактному тестированию на допинг
18:14 Барсук и Алипов — пятые среди смешанных команд на ЧМ в трапе
17:58 Путин поздравил российских «художниц» с победой в командном зачёте на ЧМ-2017
17:17 Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19
16:54 Ганус: в Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил
16:38 Смирнов: Макларен снял обвинения в участии государства в приёме допинга в РФ
16:07 Лукин: какое решение будет принято по восстановлению ПКР, я сказать не берусь
16:06 Сиваков: пока я выступаю за Россию и буду выступать
Все новости RSS
Партнерский контент