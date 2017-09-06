Титов: Винер-Усманова заслуживает иметь свою мировую академию гимнастики

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов выразил уверенность в том, что главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заслужила собственную академию мирового масштаба. На прошедшем чемпионате мира сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. Пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали в личных видах завоевали Дина и Арина Аверины.

«Девочки выступили достойно, это следствие того, как у нас в стране развивается этот вид спорта. И, безусловно, сказывается талант и гений Ирины Винер-Усмановой. Я считаю, что она заслуживает свою мировую академию. Мы об этом уже думаем, чтобы Международная федерация гимнастики активнее использовала её талант для пропаганды этого спорта.

Я желаю сёстрам Авериным всяческого успеха и прежде всего спортивного долголетия, ведь время спортсменов в этих видах гораздо короче", — цитирует Титова ТАСС.