Швейцарцы победили в эстафете на чемпионате мира по маунтинбайку

В Кэрнсе (Австралия) проходит чемпионат мира по маунтинбайку. Швейцарские велогонщики Филиппо Коломбо, Йоэл Рот, Сина Фрай, Йоланда Нефф и Нино Шуртер завоевали золото в эстафете. Второе место заняли датчане. Третий результат продемонстрировала сборная Франции.
Велоспорт. Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кэрнс, Австралия. Эстафета
1. Швейцария — 1:05.08
2. Дания — 1:05.32.
3. Франция — 1:05.32.
Сборная России участия в эстафете не принимала. Чемпионат мира по маунтинбайку в Кэрнсе завершится 10 сентября.