Швейцарцы победили в эстафете на чемпионате мира по маунтинбайку

В Кэрнсе (Австралия) проходит чемпионат мира по маунтинбайку. Швейцарские велогонщики Филиппо Коломбо, Йоэл Рот, Сина Фрай, Йоланда Нефф и Нино Шуртер завоевали золото в эстафете. Второе место заняли датчане. Третий результат продемонстрировала сборная Франции.

Велоспорт. Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кэрнс, Австралия. Эстафета

1. Швейцария — 1:05.08

2. Дания — 1:05.32.

3. Франция — 1:05.32.



Сборная России участия в эстафете не принимала. Чемпионат мира по маунтинбайку в Кэрнсе завершится 10 сентября.