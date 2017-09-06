Нузман подозревается в даче взятки за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ

Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета Бразилии, главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $ 2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей летних Игр 2016 года, сообщает Reuters.



Накануне в доме Нузмана были проведены обыски. Глава оргкомитета от дачи показаний отказался, а его адвокат заявил, что Нузман обвинений не признаёт.

В марте появилась информация, что бразильский бизнесмен заплатил $ 1,5 млн сыну занимавшего пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций, члена МОК Ламина Диака, чтобы он поддержал заявку Рио-де-Жанейро.