Трёхкратный чемпион Европы гимнаст А. Баландин завершил карьеру

Личный тренер трёхкратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике, серебряного призёра чемпионата мира 2013 года в упражнении на кольцах Александра Баландина Виталий Бубновский сообщил, что его подопечный принял решение завершить спортивную карьеру.

«Александр вынужден был завершить карьеру спортсмена. Главная причина такого решения — травмированное плечо, которое после операции не давало ему возможности тренироваться так, как нужно. Сейчас Баландин понемногу тренирует детей у себя в Петрозаводске, но говорить о том, что своё будущее он связывает с тренерской работой, пока рано. К сожалению, проблемы со здоровьем не позволили этому отличному гимнасту полностью реализовать свой высокий потенциал», — цитирует Бубновского ТАСС.