В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей Nord Stream Race

Сегодня, 7 сентября, в Морском музее Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция и награждение победителей Балтийской парусной регаты открытого моря Nord Stream Race 2017. Напомним, победу в гонке, завершившейся 6 сентября в Санкт-Петербурге, завоевала российская команда.

«В других командах были специалисты по этим лодкам, быстро сориентировавшиеся, а мы долго не могли сообразить, что надо делать, и подглядывали за соперниками. Большое спасибо немцам и финнам, которые поделились своими секретами и знаниями и сильно помогли получить высокую скорость в последней гонке», — рассказал рулевой российской команды Максим Таранов.

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