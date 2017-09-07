Игнатов — второй на этапе юниорского Гран-при в Риге после короткой программы

Россияне Макар Игнатов и Роман Савосин показали второй и третий результаты соответственно в короткой программе одиночников на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Риге. Лидирует же украинец Иван Павлов.

Этап в Риге завершится в субботу, 9 сентября, а четвёртый этап юниорской серии пройдёт в Беларуси с 20 по 24 сентября.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига, Латвия

Юниоры. После короткой программы



1. Иван Павлов (Украина) — 67,17.

2. Макар Игнатов (Россия) — 64,95.

3. Роман Савосин (Россия) — 63,95.