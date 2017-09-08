РФС снял запрет с «Дины» на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с московского мини-футбольного клуба «Дина». Таким образом, столичный клуб сможет заявлять новых игроков до 25 сентября.

«Удовлетворить заявление АНО „И.С.К. “ДИНА» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что «Дина» из-за финансовых проблем не смогла пройти лицензирование, но клуб был допущен до выступления в чемпионате России.

