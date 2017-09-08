175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

РФС снял запрет с «Дины» на регистрацию новых игроков

8 сентября 2017, пятница. 00:35 Другие

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с московского мини-футбольного клуба «Дина». Таким образом, столичный клуб сможет заявлять новых игроков до 25 сентября.

«Удовлетворить заявление АНО „И.С.К. “ДИНА» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что «Дина» из-за финансовых проблем не смогла пройти лицензирование, но клуб был допущен до выступления в чемпионате России.

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
МФК Дина
Новости. Другие
8 сентября 2017, пятница
01:46 Вылегжанин: если ничего не изменится, с 1 ноября вновь смогу выступать
00:35 РФС снял запрет с «Дины» на регистрацию новых игроков
7 сентября 2017, четверг
23:15 Роднина: Липницкая не переломана, она олимпийская чемпионка с большой стипендией
22:50 Игнатов — второй на этапе юниорского Гран-при в Риге после короткой программы
21:59 Россиянки вышли в полуфинал ЧМ U20 по водному поло в Греции
21:22 Тюмерекова завоевала серебро ЧМ по женской борьбе среди девушек в Афинах
21:01 Крамник и Федосеев вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси
20:50 В CAS подтвердили, что Легков и Белов смогут выступать с 1 ноября
20:12 В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей Nord Stream Race
19:35 РУСАДА приняло участие в международной конференции в сфере антидопинга
19:08 Арме выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 25-й
18:47 Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе юниорского ГП
18:47 С 8 по 10 сентября в Москве пройдёт международный турнир по вейкбордингу
18:16 Карякин проиграл Дубову и не смог защитить титул на Кубке мира по шахматам
17:38 Паненкова лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Риге
16:58 Путин принял участие в награждении победителей турнира по дзюдо во Владивостоке
16:44 Источник: МОК обладал информацией о подкупе на выборах столицы ОИ-2016
15:55 Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам в Тбилиси
15:21 Березов: в почти половине дел РУСАДА даёт дисквалификации меньше 4 лет
14:54 Сорокина: неправильно, что в сборную привлекают засвеченных в допинг-историях
13:40 Российские пловцы Вероника Попова и Вячеслав Андрусенко поженились
13:34 Трёхкратный чемпион Европы гимнаст А. Баландин завершил карьеру
13:25 Терентьев: Крэйвен лично продвигал решение о продлении отстранения ПКР
12:45 Суйков и Автанеев не прошли квалификацию на этапе КМ по хаф-пайпу в Кардроне
12:43 Крылова стала 28-й в кросс-кантри на юниорском ЧМ по маунтинбайку в Кэрнсе
12:42 Лукин: паралимпийцы РФ сами примут решение о выступлении в нейтральном статусе
11:54 Суд по делу экс-главы ЕОК Хикки начнётся 29 ноября
11:42 Мутко: решение МПК — шаг вперёд в процессе восстановления членства ПКР
11:34 Стульнев: ожидания от Олимпиады максимальные, что уж тут скрывать
11:09 Касьянов: завоевать медали на ОИ-2018 реально. Осталось прийти и забрать
10:37 Глава ФТАР: какие ещё могут быть требования к нам? Перестаньте поднимать много?
10:05 Абэ предложил организовать показательный поединок по дзюдо с участием Путина
09:51 Петров: официальной информации от IWF об отстранении сборной РФ мы не получали
09:48 Дегтярёв: отстранение паралимпийцев РФ — это месть британцев за ЧМ-2018
09:38 Стали известны победители первенства России по парусному спорту
09:38 Бадретдинов: МФК «Спартак» — это новый вызов для меня
00:52 Подчуфарова рассказала о создании команды по лыжным марафонам
6 сентября 2017, среда
23:17 Источник: сборная России будет отстранена от участия в ЧМ по тяжёлой атлетике
22:40 Денифль: я выиграл этап «Вуэльты», это лучший день в карьере
22:27 Евлоев и Аллахьяров — призёры юношеского ЧМ по греко-римской борьбе
22:17 «Чеховские медведи» сыграли вничью со «СКИФОМ» на старте мужского ЧР по гандболу
20:31 Крамник победил в первой партии 1/32 финала КМ, Карякин и Дубов сыграли вничью
20:01 В детском центре «Смена» проходит церемония открытия «Президентских состязаний»
19:46 Сёстры Аверины — лучшие спортсменки недели по версии слушателей «Спорт FM»
19:37 Фрум: не могу записать 17-й этап «Вуэльты» себе в актив, но чувствую себя хорошо
Все новости RSS
Партнерский контент