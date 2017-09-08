Суйков стал 18-м в хафпайпе на этапе Кубка мира по сноуборду в Кардроне

Японский сноубордист Юто Тоцука победил в хафпайпе на этапе Кубка мира по сноуборду в Кардроне (Новая Зеландия). Он продемонстрировал результат 93,25 балла. Второе место занял его соотечественник Аюму Хирано (92,25). Третьим стал представитель Швейцарии Патрик Бюргенер (88,50).

Россиянин Максим Суйков стал 18-м (56,33), Никита Автанеев – 42-м (12,33).

В женских соревнованиях лучшей стала американка Хлоя Ким (90,50). Второе и третье места заняли её соотечественницы — Келли Кларк (88,00) и Мэдди Мастро (83,25) соответственно.