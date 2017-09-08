Гарибов будет претендовать на место в комиссии спортсменов FIG

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратный чемпион Европы Эмин Гарибов будет претендовать на место в комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики. Выборы состоятся в октябре.

«У нас прошло собрание гимнастов, где было принято решение выдвинуть кандидатуру Эмина Гарибова на выборы в комиссию спортсменов международной федерации», — приводит слова Родионенко ТАСС.

В конце апреля Гарибов, не выступавший с 2014 года из-за травмы, объявил о завершении карьеры.