Михайлова и Тимофеева стали вторыми на юношеском первенстве мира по борьбе

В Афинах завершился четвёртый день юношеского первенства мира по спортивной борьбе и второй — для соревнований девушек. Россиянки завоевали две серебряные медали — Екатерина Михайлова стала финалисткой в весовой категории до 46 кг, а Алёна Тимофеева стала второй в категории до 70 кг. Обе проиграли свои финалы японкам со счётом 0:10.



Женская борьба. Первенство мира среди девушек. Афины, Греция

Девушки. До 46 кг

1. Ремина Йосимото (Япония).

2. Екатерина Михайлова (Россия).

3. Люсия Епес Гузман (Эквадор) и Маниша Маниша (Индия).



До 70 кг

1. Юка Кагами (Япония).

2. Алёна Тимофеева (Россия).

3. Бернадет Надь (Венгрия) и Виктория Чолуй (Польша).