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Михайлова и Тимофеева стали вторыми на юношеском первенстве мира по борьбе

8 сентября 2017, пятница. 22:30 Другие

В Афинах завершился четвёртый день юношеского первенства мира по спортивной борьбе и второй — для соревнований девушек. Россиянки завоевали две серебряные медали — Екатерина Михайлова стала финалисткой в весовой категории до 46 кг, а Алёна Тимофеева стала второй в категории до 70 кг. Обе проиграли свои финалы японкам со счётом 0:10.

Женская борьба. Первенство мира среди девушек. Афины, Греция
Девушки. До 46 кг
1. Ремина Йосимото (Япония).
2. Екатерина Михайлова (Россия).
3. Люсия Епес Гузман (Эквадор) и Маниша Маниша (Индия).

До 70 кг
1. Юка Кагами (Япония).
2. Алёна Тимофеева (Россия).
3. Бернадет Надь (Венгрия) и Виктория Чолуй (Польша).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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