Чемпионат Европы 2019 года по спортивной борьбе пройдёт в Бухаресте

Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2019 года пройдёт в столице Румынии — Бухаресте. Стало известно также, что в 2018 году Пермь (Россия) примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Точные даты проведения турниров станут известны позднее.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы 2018 года состоится в Каспийске (Россия). В 2017 году лучшие борцы континента соревновались в Нови-Саде (Сербия).

«Календарь соревнований 2019 года начинает приобретать очертания. Чемпионат Африки отдан Тунису, чемпионат Европы — Бухаресту, юниорский чемпионат Европы пройдёт в Понтеведре (Испания), чемпионат Европы среди кадетов — в Фаэнце (Италия)», — говорится в сообщении пресс-службы Объединенного мира борьбы (UWW).