Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, многократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая пропустит контрольные прокаты в Сочи из-за травмы.

«У Анны была травма, после которой она ещё не окончательно восстановилась. Поэтому она не сможет принять участие в прокатах», — приводит слова Ермолиной ТАСС.

Ранее стало известно, что прокаты, которые состоятся 9-10 сентября, пропустят Максим Ковтун, Алёна Леонова и пара Ксения Столбова / Фёдор Климов.