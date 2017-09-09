Липнцикая официально объявила о завершении карьеры

19-летняя Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи — 2014 в командных соревнованиях, официально завершила спортивную карьеру. Она встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила им о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о дальнейших планах и написала заявление о выводе её из состава сборной страны. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Напомним, любительская карьера в фигурном катании подразумевает участие в официальных соревнованиях, а профессиональная — выступления в различных шоу. На Олимпиаде могут выступать только фигуристы и фигуристки, имеющие любительский статус.



Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, когда ей было 15 лет и 249 дней. Она самая юная победительница Олимпиады после немки Макси Гербер, победившей на домашних Играх-1936. Последним соревнованием Юлии стал московский этап Гран-при в ноябре 2016 года, где она заняла последнее место вследствие того, что из-за травмы была вынуждена прервать выступление в произвольной программе.