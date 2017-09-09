Шахматисту из Канады засчитано поражение в матче КМ за несоблюдение дресс-кода

Канадцу Антону Ковалёву засчитано поражение в первой партии третьего тура Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, из-за того, что он пришёл в игровой зал в потёртых шортах, сообщает Chess Base. Ковалёву было сделано замечание: шахматисту напомнили о соблюдении дресс-кода, который прописан в контракте. Ковалёв покинул зал и не вернулся. Его оппонент израильтянин Максим Родштейн сделал ход и спустя 15 минут стал победителем матча из-за неявки соперника.

Ковалёв провёл в тех же шортах матчи предыдущих двух туров, в том числе и против экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда из Индии, которого обыграл во втором туре со счётом 1,5:0,5. Организаторы намерены выяснить, почему арбитры матчей с участием Ковалёва ранее не сделали ему замечаний о несоблюдении дресс-кода.