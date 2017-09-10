Гол Кайо принёс «Газпрому-Югра» победу над «Автодором» во втором туре ЧР

«Газпром-Югра» во втором матче второго тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке с минимальным счётом переиграл смоленский «Автодор». Единственный гол во втором периоде забил Кайо.

В субботу, 9 сентября, команда из Югорска победила более уверенно — 4:1. Подопечные Кака выиграли все четыри встречи на старте турнира, а в активе «Автодора» пока нет ни одного очка.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Второй тур. Второй матч



«Газпром-Югра» (Югорск) — «Автодор» (Смоленск) — 1:0 (0:0)

Голы: Кайо, 33 (1:0).