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МФК «Спартак» подписал контракт с нападающим Аманбаевым

11 сентября 2017, понедельник. 09:26 Другие

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим новосибирского «Сибиряка» Донёром Аманбаевым. 19-летний футболист выступал за юношеские команды «Сибиряка», после чего попал в дублирующий состав новосибирского клуба.

За молодёжный состав команды он провёл 31 матч и отметился 15 голами. За основную команду «Сибиряка» Аманбаев сыграл семь матчей: три игры в Суперлиге, по две — в Кубке России и Кубке Ерёменко.

Московский «Спартак» накануне вышел во второй этап Кубка России, обыграв подмосковное «Динамо» и столичный «Мосполитех».

Источник: Официальный сайт МФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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