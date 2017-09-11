МФК «Спартак» подписал контракт с нападающим Аманбаевым

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим новосибирского «Сибиряка» Донёром Аманбаевым. 19-летний футболист выступал за юношеские команды «Сибиряка», после чего попал в дублирующий состав новосибирского клуба.

За молодёжный состав команды он провёл 31 матч и отметился 15 голами. За основную команду «Сибиряка» Аманбаев сыграл семь матчей: три игры в Суперлиге, по две — в Кубке России и Кубке Ерёменко.

Московский «Спартак» накануне вышел во второй этап Кубка России, обыграв подмосковное «Динамо» и столичный «Мосполитех».