Наер и Грищук вышли в 1/8 финала Кубка мира по шахматам по итогам тай-брейка

По итогам тай-брейка третьего круга Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, в 1/8 финала вышли двое россиян. Евгений Наер одержал победу над американцем Фабиано Каруаной со счётом 2,5:1,5. Александр Грищук взял верх над чехом Давидом Наварой – 3,5:2,5.

Ян Непомнящий уступил грузину Баадуру Джобаве – 1,5:2,5. Дольше всех выясняли отношения за шахматной доской Максим Матлаков и армянин Левон Аронян. В итоге россиянин проиграл с общим счётом 3,5:4,5.

Ранее в 1/8 финала пробились российские гроссмейстеры Пётр Свидлер, Даниил Дубов и Владимир Федосеев.

За выход в четвертьфинал Свидлер сыграет с китайцем Бу Сянчжи, Грищук – с французом Максимом Вашье-Лагравом, Дубов – с Ароняном, Наер – с венгром Рихардом Раппортом, Федосеев – с израильтянином Максимом Родштейном.