МОК: Лос-Анджелес готов к проведению Олимпийских игр 2028 года

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал доклад оценочной комиссии, которой было поручено провести анализ готовности Лос-Анджелеса принять Олимпиаду-2028 года после того, как в июле американский город объявил о своём намерении стать хозяином Игр, которые пройдут через 11 лет.

«Отчет подтверждает, что Лос-Анджелес готов к проведению Олимпийских игр 2028 года. Конечно, Лос-Анджелес опирается на свою заявку к Играм 2024 года, но при этом предоставляет все необходимые гарантии того, что мы можем уверенно назвать американский голод хозяином Игр, которые пройдут через 11 лет», — цитирует председателя оценочной комиссии Патрика Бауманна пресс-служба МОК.

Идея выбрать одновременно хозяев Игр 2024 и 2028 годов возникла у МОК, когда претендентами на проведение Игр-2024 остались только Лос-Анджелес и Париж. Лос-Анджелес по согласованию с МОК подал заявку на Игры-2028.

Теперь после положительного доклада оценочной комиссии 13 сентября в ходе сессии МОК в Лиме осталось только доработать и ратифицировать трёхстороннее соглашение между МОК, Лос-Анджелесом и Парижем о том, что Игры-2024 пройдут в столице Франции, а Олимпиада-2028 – в США.