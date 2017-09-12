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Слепцова: мечта детства – стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать

12 сентября 2017, вторник. 14:22 Другие

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова, в конце августа объявившая о завершении карьеры в связи с беременностью, рассказала, как относится к критике в свой адрес, а также назвала свои любые места соревнований, поделилась детской мечтой и отметила необходимость получения опыта российскими биатлонистками.

«Обратно в спорт меня ничто не вернёт. Последние года мне было сложно найти мотивацию и заставить себя, поэтому я лучше теперь буду смотреть соревнования по телевизору. Первые годы было сложно воспринимать критику, поддерживала Ольга Медведцева. Но после того как в Ванкувере я сфеерила со своей фразой «Я никому ничего не должна», конечно, потом со временем поняла, что должна, но перестала обращать внимание на диванных критиков. Кто эти люди? Я их всё равно никогда не узнаю. Зачем на это обращать внимание?

Всегда нравилось выступать в Антхольце. Самое креативное место, где можно было бы провести соревнования? Где-нибудь в России. Тюмень или Чайковский. Наши болельщики переплюнули всех. В Чайковском их было около трёх тысяч, но даже 50 тысяч Оберхофа их бы не перекричало.

Симпатизирую сейчас Доротее Вирер, буду болеть за Дашу Домрачеву, так как мы с самого детства дружим. Даша позвонила мне через три дня после того, как я заявила о завершении карьеры, поздравила. Пожелала пройти весь путь материнства. Она знает, что я не вернусь, поэтому об этом даже не было речи.

В детстве мне хотелось стать стюардессой, из-за папы, так как он лётчик. Частенько брал с собой в командировки, мне нравилось. Если бы не биатлон, не знаю куда бы меня занесло. Но мечта детства – стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать.

Чтобы девочкам из российской сборной начать конкурировать – нужен опыт. Нестабильность выступлений из-за недостатка опыта. Некоторые девчонки были первый раз на Кубке мира. 50 тысяч зрителей, камеры – я видела, что многие испугались. Я всегда отвлекалась тем, что я думала о своей работе, чтобы сделать её правильно. Столько времени было потрачено, что сейчас я должна выйти и сделать всё так, как надо.

Буду смотреть на Олимпиаду в Пхёнчхане, болеть за наших. Также буду следить за другими видами спорта, особенно за фигурным катанием. Болею за Женю Медведеву. Она мне нравится, как человек. Она сдержанная, спокойная и знает чего хочет. Лично с ней незнакомы», — сказала Слепцова в прямом эфире видеоконференции Олимпийского комитета России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Дарья Домрачева Доротея Вирер Евгения Медведева ОИ-2018 Ольга Медведцева Светлана Слепцова
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12 сентября 2017, вторник
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