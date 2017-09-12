Липницкая: я точно знаю, что тренером работать не буду

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Юлия Липницкая, на минувшей неделе официально объявившая о завершении спортивной карьеры, рассказала о своих ближайших планах.

«У меня поступление в университет только в планах, если, дай бог, всё сложится. Только через год я планирую сдавать туда экзамены. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью.

Больше всего мне хочется найти себе дело, которым будет интересно заниматься в жизни. Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти куда-то, чтобы просто посидеть в роли свадебного генерала. Я хочу участвовать сама, заниматься тем, чтобы мне самой было максимально интересно, а без учебы это не получится. Поэтому сейчас у меня на первом месте учёба. Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами. В ближайшее время сосредоточусь на учёбе, а там будет видно. Параллельно, естественно, попробую себя в каких-то других вещах и что-то постараюсь найти для себя. Меня спрашивают, буду ли участвовать в шоу. Пока не могу и не хочу, хотя такие предложения есть. Пройдёт время и, может быть, что-то поменяется, потянет на лёд, тогда посмотрим.

Но я точно знаю, что тренером работать не буду. Связать свою профессию со спортом – другое дело. Но без образования никуда. Интерес – это хобби, но хобби – это хобби, а профессия – это образование", — цитирует Липницкую официальный сайт ФФККР.