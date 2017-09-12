В Испании пресекли деятельность преступной группы, распространяющей допинг

Испанские правоохранительные органы в содействии с Европейским полицейским агентством пресекли деятельность преступной группировки, осуществлявшей торговлю нелегальными медицинскими препаратами, включая запрещённые Всемирным антидопинговым агентством.

«В ходе спецоперации было изъято 112 видов запрещённых веществ, включая анаболические стероиды. Их суммарная стоимость на чёрном рынке оценивается в 650 тыс. евро», — говорится в заявлении на официальном сайте Европола.

В итоге операции был арестован 41 человек, включая известных в прошлом спортсменов, выступавших в бодибилдинге и фитнесе.