Лалович: российские борцы результатами на ЧМ усыпили бдительность соперников

Президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович оценил выступление россиян на прошедшем чемпионате мира в Париже. Российские борцы не смогли завоевать ни одной золотой медали, взяв пять серебряных и пять бронзовых наград.

«Провал? Я бы не был столь жесток в оценках. Сейчас в России новое поколение борцов, и здесь готовят очень сильную команду к Олимпиаде в Токио, и этот процесс надо было когда-нибудь начать. Разумеется, большим успехом результат в Париже признать сложно, но я уверен, что на следующем чемпионате мира в Будапеште ситуация будет совершенно противоположной.

Это своего рода стратегия, направленная на то, чтобы усыпить соперника. Десять медалей, пусть и без золотых, — это лучший показатель среди всех команд, это говорит о силе команды. Остальное — нюансы. На месте России я бы не паниковал", — цитирует Лаловича ТАСС.