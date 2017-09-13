175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ВАДА: власти РФ должны взять ответственность за систему махинаций с допингом

13 сентября 2017, среда. 13:11 Другие

Представитель Всемирного антидопингового агентства Мэгги Дюран заявила, что ВАДА ждёт от российских властей признания фактов существования системы допинговых махинаций, которые были раскрыты в результате расследования комиссии Ричарда Макларена.

«ВАДА ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренно созданную систему махинаций, которая была раскрыта в результате расследования Макларена. Это прописано в „дорожной карте“ восстановления статуса РУСАДА. Не стоит перекладывать вину на других», — цитирует Дюран Reuters.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА Допинг
Новости. Другие
13 сентября 2017, среда
13:11 ВАДА: власти РФ должны взять ответственность за систему махинаций с допингом
12:48 Глава ФМБА: сборная России сегодня — самая чистая в мире по допингу
12:11 США могут подать заявку на проведение Олимпиады-2026
12:05 Журова: многим иностранным спортсменам теперь будет стыдно за слова о россиянах
10:57 Лалович: российские борцы результатами на ЧМ усыпили бдительность соперников
10:44 Поздняков: ни один из 1000 россиян из доклада Макларена не признан виновным
10:42 ВАДА: около 300 допинг-проб с ОИ в Сочи сейчас находятся на перепроверке
10:20 Дегтярёв: когда оказывается, что слова Родченкова ложь, он прячется. Это логично
09:46 Исинбаева не полетела на сессию МОК в Лиму из-за беременности
09:33 ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян из доклада Макларена
09:26 Джиенбаев и Иванова стали 36-ми на ЧМ по парусному спорту в классе «Накра 17»
09:23 Гордеев из «Спартака» признан лучшим защитником первого этапа КР в группе D
12 сентября 2017, вторник
23:12 Коэ: фильм «Икар» показал, что российский спорт горит в адском пламени
22:58 Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19
22:23 Скелетонистка Никитина представила новый шлем с улыбкой
20:37 Федосеев выиграл первую партию в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси
20:31 Чупков: работаю исключительно для победы на Олимпиаде
20:16 Заварзина: на Олимпиаде в Пхёнчхане возрастёт цена ошибки
19:55 Колмогоров: Морозов способен установить мировой рекорд на 50-метровке кролем
19:12 Свешников, Страхов и Соколов потребовали от ВАДА и Макларена почти $ 6 млн
18:52 Балынец: надевать футболку с Путиным на церемонию награждения — моя традиция
18:44 Двукратный призёр Олимпиады гимнаст Белявский стал отцом
18:44 Лихачёв: травмы Макарова и Шишина добавили мне головной боли
18:32 Трансляции Игр в Пхёнчхане и Токио на Украине под угрозой из-за нехватки средств
17:50 Крамер: не знаю, почему CAS обнародовал вердикт по Легкову и Белову лишь сейчас
17:31 Уайлд: не хочу показаться нескромным, но в сборной России я номер один
17:23 В Испании пресекли деятельность преступной группы, распространяющей допинг
17:04 IPF отозвала решение о дисквалификации паралимпийца за показ футболки с Путиным
17:02 Липницкая: я точно знаю, что тренером работать не буду
16:20 Родионенко: думаю, Мустафина будет готова стартовать на ЧР в апреле
15:45 Липницкая: человек, называющий себя моим отцом в ТВ-передачах, — мошенник
15:38 Российский паралимпиец был дисквалифицирован за демонстрацию футболки с Путиным
15:15 Липницкая: когда я осознала, что заканчиваю карьеру, у меня началась паника
14:59 Кравцов: пускай Слепцова делает заявления, беременной женщине всё простительно
14:42 Власти Тулуна отказались назвать ФОК в честь чемпионки ОИ Воробьёвой
14:22 Слепцова: мечта детства – стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать
14:17 Липницкая призналась, что одной из причин завершения карьеры стала анорексия
14:01 Погорилая: рассматриваем вариант моего выступления на втором этапе Кубка России
13:39 Слепцова: мне предлагали выступать за сборные Казахстана и Беларуси
13:30 Слепцова: результат у сборных РФ будет, если поменяют руководство СБР
12:53 Слепцова: я не сожалею ни о чём в своей карьере
12:33 Российские ватерполисты вышли в плей-офф юниорского чемпионата Европы
12:09 Тарасова: кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок — дар божий
12:06 Рожков: ПКР выступает за проведение срочных допинг-тестов для паралимпийцев РФ
11:51 Путин поздравил стрелков Тёплого и Коновалову с победой на ЧМ в ските
Все новости RSS
Партнерский контент