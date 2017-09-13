ВАДА: власти РФ должны взять ответственность за систему махинаций с допингом

Представитель Всемирного антидопингового агентства Мэгги Дюран заявила, что ВАДА ждёт от российских властей признания фактов существования системы допинговых махинаций, которые были раскрыты в результате расследования комиссии Ричарда Макларена.

«ВАДА ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренно созданную систему махинаций, которая была раскрыта в результате расследования Макларена. Это прописано в „дорожной карте“ восстановления статуса РУСАДА. Не стоит перекладывать вину на других», — цитирует Дюран Reuters.