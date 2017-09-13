Песков: спортсмены или обвиняются в допинге, или нет. Остальное — схоластика

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) закрыло расследование дел в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена.

«Это должно комментировать ВАДА. Спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются в употреблении допинга. Всё остальное – это абсолютная схоластика», — приводит слова Пескова «РИА Новости».