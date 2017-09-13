Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Кубань» — «Лада»

В матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги краснодарская «Кубань» дома сыграет с тольяттинской «Ладой». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.



«Кубань» в нынешнем сезоне пока провела только один матч, в котором уступила «Астраханочке». «Лада» оба своих матча выиграла — у «Динамо-Синары» из Волгограда и у АГУ—«Адыиф» из Майкопа. Соответственно, в активе «Лады» 4 очка, а «Кубань» пока очков не набирала.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию этой встречи.