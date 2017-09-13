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Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» вернулся в российскую Суперлигу

13 сентября 2017, среда. 20:52 Другие

«Зоркий» из Красногорска, из-за проблем с финансированием сначала покинувший Суперлигу, а затем ставший банкротом, был допущен к выступлению в Суперлиге сезона 2017/18 благодаря финансовым гарантиям нового главы городского округа Красногорск Радия Хабирова, ставшего президентом клуба. «Зоркий» является трёхкратным чемпионом страны, по одному разу выиграв чемпионаты СССР (1979), СНГ и России (1993). Медали команда в предыдущий раз завоёвывала в 2014-м, заняв в чемпионате третье место. В 2013-м «Зоркий» финишировал вторым.

«Предварительно мы изучили результаты общественного мнения, встретились с ветеранами спорта и определили баланс применительно к хоккею между спортом профессиональном и детско-юношеским. Последнее особенно важно. Кто-то скажет, что ради экономии порой имеет смысл ограничиться приглашением игроков среднего звена. Но ведь начинающие спортсмены всегда равняются на кумиров, титулованных мастеров, и с этой точки зрения их приглашение переоценить невозможно. В итоге было решено создать новый спортивный клуб „Зоркий“, в который вошли одноименная хоккейная и футбольная команды», — рассказал Хабиров по поводу спасения «Зоркого» в интервью «Российской газете».

Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Зоркий
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13 сентября 2017, среда
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