Котов: у сборной России всё просто — надо побеждать в каждом матче

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Котов поделился ожиданиями от выступления команды в Суперфинале Евролиги в Террачине, который пройдёт с 14 по 17 сентября.

«Евролига – это самый интересный турнир в этом году, поэтому все мы настраиваемся и готовимся к нему с ответственностью. У нас в группе и крепкие Беларусь с Украиной, и те же итальянцы – хозяева турнира. Думаю, что со всеми будет одинаково тяжело.

На тренировке Михаил Лихачёв говорил о том, что это самый важный старт для сборной России в этом году, поэтому нам необходимо собраться и отыграть все четыре матча на максимальном уровне. У нашей сборной же всё просто – надо побеждать в каждом матче. Задачи соответственно тоже стоят самые высокие", — приводит слова Котова Beachsoccerrussia.