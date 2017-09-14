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Котов: у сборной России всё просто — надо побеждать в каждом матче

14 сентября 2017, четверг. 00:25 Другие

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Котов поделился ожиданиями от выступления команды в Суперфинале Евролиги в Террачине, который пройдёт с 14 по 17 сентября.

«Евролига – это самый интересный турнир в этом году, поэтому все мы настраиваемся и готовимся к нему с ответственностью. У нас в группе и крепкие Беларусь с Украиной, и те же итальянцы – хозяева турнира. Думаю, что со всеми будет одинаково тяжело.

На тренировке Михаил Лихачёв говорил о том, что это самый важный старт для сборной России в этом году, поэтому нам необходимо собраться и отыграть все четыре матча на максимальном уровне. У нашей сборной же всё просто – надо побеждать в каждом матче. Задачи соответственно тоже стоят самые высокие", — приводит слова Котова Beachsoccerrussia.

Источник: beachsoccerrussia.ru Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Пляжный футбол
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