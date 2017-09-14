17 сентября в Академии парусного спорта пройдёт осенний день открытых дверей

17 сентября (с 12:00 до 17:00) в Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга (Приморский район, пос. Лахта, ул. Береговая, дом 19, лит. А) пройдёт осенний день открытых дверей. Вход свободный.

Все гости академии смогу узнать больше о развитии парусного спорта, задать вопросы и записать ребёнка.

В этой день состоится презентация проектов и направлений деятельности академии; встреча с руководителями и тренерским составом; мини-экскурсия по яхт-клубу; увлекательный квест для всех желающих. Будет установлен ознакомительный стенд со всеми яхтами академии. Все желающие дети смогут попробовать в действии тренажеры Sailing maker и Виндсерфинг и сесть в яхту «Оптимист».

Гости смогут принять участие в вязании базовых морских узлов и ознакомиться с программой молодёжной морской школы. Заявки на вступление будут приняты от всех желающих. Для всех, прошедших отбор, обучение будет бесплатным.

Больше информации об академии доступно на сайте.