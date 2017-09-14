Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Спартак» – «СКИФ»

14 сентября в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московский «Спартак» на своей площадке встретится с краснодарским клубом «СКИФ». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.



«Спартак» в этом сезоне пока не провёл ни одного официального матча. «Краснодар» в первом матче неожиданно отобрал очки у бессменного чемпиона России в XXI веке, «Чеховских медведей», сыграв вничью на своей площадке — 28:28.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию этой встречи.