Загоруйко: вообще, летом на роллерах я не особый бегун

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко рассказал о своей подготовке к сезону и о настрое на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, который стартует 21 сентября.

«Нынче я лучше себя чувствую, чем при подготовке к прошлому сезону. Вся работа идёт хорошо, я довольна. На чемпионате России пробежимся, проверим себя. Вообще, летом на роллерах я не особый бегун. С чем это связано? Может быть, слишком лёгкая, хотя точно не знаю. Зимой на лыжах мне бежать точно намного легче», — приводит слова Загоруйко «Тюменская арена».