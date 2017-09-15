«Политех» и «Сибиряк» забили 15 голов на двоих в матче ЧР о мини-футболу

Завершились три матча третьего тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Самой результативной получилась встреча в Санкт-Петербурге, в ходе которой было забито 15 мячей.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур

«Автодор» (Смоленск) – КПРФ (Москва) – 2:4 (0:1).

Голы: Пула, 43, Циммерман, 46 – Сирило, 1, Бурков, 39, Лин, 39, Багиров, 48.

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:3 (3:1).

Голы: Чишкала, 15, Лысков,24, Герасимов, 24 (а/г) – Прудников, 11, Фахрутдинов, 32, Бастриков, 39.

«Политех» (Санкт-Петербург) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 6:9 (4:5).

Голы: Осиновский, 9, 31, Шарипов, 16, Алибеков, 22, Кузенок, 22, Заболонков, 47 – Дарлан, 2, 15, Соколов, 3, Умберто, 7, 34, 35, Кудзиев, 13, 26, Кузенок, 38 (а/г).