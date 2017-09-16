СКИФ одолел «СГАУ-Саратов» в мужском ЧР по гандболу

Краснодарский СКИФ одержал трудную выездную победу над «СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу со счётом 26:25. У победителей семь голов забил Николай Близнов, а у хозяев столько же забитых мячей в активе Яна Ковалёва.

СКИФ одержал первую победу в трёх встречах при одном ничейном исходе, а саратовская команда потерпела поражение в своём первом матче в нынешнем розыгрыше турнира.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — СКИФ (Краснодар) — 25:26 (13:15).