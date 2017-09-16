Конькобежка Лобышева не выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева заявила, что не выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане.



«К сожалению, ряд причин, в том числе семейные обстоятельства, не позволили мне подготовиться к олимпийскому сезону. Отбор я пропускаю, на Олимпийских играх не выступлю. Но со льда не ухожу, продолжаю тренировки, да и возраст пока позволяет думать о продолжении карьеры. Просто перед этой Олимпиадой всё так сложилось, что я не смогла подготовиться таким образом, чтобы не быть статистом на Играх. А статистом я быть не хочу», — приводит слова Лобышевой «Р-Спорт».

Напомним, что Лобышева сделала перерыв в карьере после Игр в Сочи в связи с рождением ребёнка, однако затем вернулась на дорожку.