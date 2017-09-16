Боброва и Соловьёв выиграли первый этап Кубка России в танцах на льду

Олимпийские чемпионы в команде Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв одержали победу в танцах на льду на проходящем в Сызрани первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Вторыми стали Софья Евдокимова и Егор Базин. Замкнули тройку сильнейших Влада Соловьева и Юрий Власенко.
Среди юниоров первенствовали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Фигурное катание. Кубок России. 1-й этап. Сызрань
Танцы на льду
1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв — 180,50.
2. Софья Евдокимова/Егор Базин — 164,84.
3. Влада Соловьёва/Юрий Власенко — 146,50.